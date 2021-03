Ag. Kumbulla: «Napoli? Lui è felice alla Roma» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Intervistato da Radio Marte, Gianni Vitali, procuratore del difensore giallorosso Kumbulla, ha così parlato riguardo al futuro del proprio assistito Intervistato da Radio Marte, Gianni Vitali, procuratore del difensore giallorosso Kumbulla, ha così parlato riguardo al futuro del proprio assistito: «C’è mancato poco che il Napoli prendesse Kumbulla? L’argomento lo abbiamo già trattato e discusso, in questo momento lui è felice alla Roma e lavora per fare il meglio per sé e per la Roma. Ciò che c’è stato in passato lo conosciamo perfettamente. Meglio nella difesa a 3? I principi richiesti tra Roma e Verona non sono gli stessi, sono convinto comunque che lui possa giocare anche a sinistra. Gli allenatori si fidano molto della sua capacità ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Intervistato da Radio Marte, Gianni Vitali, procuratore del difensore giallorosso, ha così parlato riguardo al futuro del proprio assistito Intervistato da Radio Marte, Gianni Vitali, procuratore del difensore giallorosso, ha così parlato riguardo al futuro del proprio assistito: «C’è mancato poco che ilprendesse? L’argomento lo abbiamo già trattato e discusso, in questo momento lui èe lavora per fare il meglio per sé e per la. Ciò che c’è stato in passato lo conosciamo perfettamente. Meglio nella difesa a 3? I principi richiesti trae Verona non sono gli stessi, sono convinto comunque che lui possa giocare anche a sinistra. Gli allenatori si fidano molto della sua capacità ...

