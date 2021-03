Adriano Celentano e la lettera a Fabrizio Corona | «Solo tu puoi aggiustare il sentiero»

(Di mercoledì 17 marzo 2021) «Forse è ora che la politica, anziché intraprendere affari con quei paesi che fanno sparire le persone tagliandole a pezzi, dica qualcosa sull’arrangiamento-giustizia». Lo scrive Adriano Celentano che, dai suoi profili social, si rivolge direttamente a Fabrizio Corona dopo averlo visto a Non è l’Arena, a pochi giorni dal suo imminente ritorno in carcere. Nella lettera che il Molleggiato indirizza a Corona, c’è tutta la commozione e la vicinanza per un dolore che sente di toccare con mano: «Solo tu puoi aggiustare il sentiero, non solo della tua vita, ma quella di tutte quelle persone che aspettano un tuo segnale, comprese le migliaia di persone che ti seguono su Internet. Io ho un idea».

