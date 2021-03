Ultime Notizie Roma del 16-03-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano fino 10 marzo ci sono stati 30 casi di trombosi su quasi 5 milioni di vaccinati con astrazeneca e giovedì arriverà la valutazione su questi casi sarà assicurata la massima trasparenza Dille alla direttrice delle ma in una conferenza stampa in cui precisa che Le inchieste su alcuni Lotti specifici del siero di Oxford e che comunque allo stato da Porto rischi benefici di astrazeneca resta positivo ci stanno valutando possibili eventi collaterali ma la situazione attuale non è imprevista visto che si stanno vaccinando milioni di persone il nostro compito mantenere la fiducia nella Sicurezza nelle efficacia dei vaccini con una valutazione scientifica intanto la commissione Ue faiser hanno raggiunto un accordo per accelerare le consegne la fornitura di 10 milioni di ...