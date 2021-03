Ue, all'Italia altri 3,9 miliardi di prestiti per il programma Sure (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Felice di annunciare che oggi l'Italia ha ricevuto quasi 3,9 miliardi di euro ulteriori di prestiti nell'ambito di Sure, lo strumento dell'UE che protegge posti di lavoro e imprese durante la pandemia. L'Italia riceverà in tutto 27,4 miliardi di euro con Sure. L'Europa è con voi”. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.“La solidarietà europea non si ferma”, commenta il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei Enzo Amendola.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Felice di annunciare che oggi l'ha ricevuto quasi 3,9di euro ulteriori dinell'ambito di, lo strumento dell'UE che protegge posti di lavoro e imprese durante la pandemia. L'riceverà in tutto 27,4di euro con. L'Europa è con voi”. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.“La solidarietà europea non si ferma”, commenta il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei Enzo Amendola.(ITALPRESS).

Scoprire (a piedi) il bello d'Italia ... da Fabriano a Norcia - 25/05/2021 12 - Italia coast to coast , da Portonovo a Orvieto - 01/06/2021 ... da Pavia a Pontremoli - 28/09/2021 30 - Il cammino della Maremma , da Siena all'Elba - 05/10/2021 ...

