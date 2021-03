Udinese | Llorente | “Potevo andare alla Sampdoria o tornare al Bilbao Gattuso? Non si fidava”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 16 marzo 2021) L'attaccante dell'Fernandoha parlato a Cadena Ser svelando alcune curiosità sullo scorso mercato: "A gennaio ho avuto la possibilità di scegliere seall’Athletico se vestire la maglia della. Ranieri mi ha chiamato prima della chiusura del mercato, mentre De Marcos mi ha chiamato per farmiin Spagna. Ci hanno provato, ma per un motivo o per l’altro non si è potuto fare. Mi sarebbe piaciuto l’Athletic, è il club della mia vita. Conavevo un buon rapporto, ma il problema è che non sidi me. Dopo che sono arrivato al Napoli sono stati acquistati più giocatori nel mio ruolo che dovevano essere utilizzati più di me".caption id="attachment 1107515" align="alignnone" width="3543" Goran Pandev, ...