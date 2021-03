Tommaso Zorzi devolve tutto il montepremi del GF Vip in beneficenza

Leggi su dilei

(Di martedì 16 marzo 2021)è uno dei personaggi televisivi più amati del momento: si è fatto conoscere all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, mostrando al contempo la sua forza e le sue fragilità senza alcuna vergogna, e ora è approdato all’Isola dei Famosi 2021. Oggi lo apprezziamo ancora di più, per il bellissimo gesto che ha deciso di compiere con il denaro vinto nel reality show. L’influencer, che durante i 5 mesi e mezzo di permanenza a Cinecittà si è rivelato essere la vera anima del GF Vip, è arrivato facilmente in finale e ha saputo conquistare il pubblico – e con esso la vittoria. Ilfinale di 100mila euro è dunque andato nelle sue mani, dopo aver sbaragliato la concorrenza di Andrea Zelletta, Dayane Mello, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Come da regolamento, metà di quella cifra avrebbe dovuto essere devoluta in ...