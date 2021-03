Sinner-Bautista Agut in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2021 (Di martedì 16 marzo 2021) Jannik Sinner trova Roberto Bautista-Agut in occasione del terzo turno dell’Atp 500 di Dubai 2021. Il giovane azzurro ha superato l’ostacolo rappresentato da Bublik, non senza difficoltà: l’altoatesino è stato infatti costretto alla rimonta. Per lo spagnolo invece è arrivato un facile successo ai danni di Ebden che si è ritirato nel corso del primo set. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida che vale i quarti andrà in scena mercoledì 17 marzo, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizione streaming tramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Janniktrova Robertoin occasione del terzo turno dell’Atp 500 di. Il giovane azzurro ha superato l’ostacolo rappresentato da Bublik, non senza difficoltà: l’altoatesino è stato infatti costretto alla rimonta. Per lo spagnolo invece è arrivato un facile successo ai danni di Ebden che si è ritirato nel corso del primo set. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida che vale i quarti andrà in scena mercoledì 17 marzo, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizionetramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà ...

GeorgeSpalluto : Sarà Bautista Agut l'avversario di Jannik Sinner. Roberto ha approfittato del ritiro di Ebden sul 4-1 del 1° set. S… - AntoCifa : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #DDFtennis Jannik #Sinner ???? risponde presente e supera in rimonta un duro avversario come Alexander Bubli… - vitasportivait : ?? #Tennis | #DDFtennis Jannik #Sinner ???? risponde presente e supera in rimonta un duro avversario come Alexander B… - MPilomina2 : Grande rimonta di SINNER, su BUBLIK, 2/6 7/6 6/4 in 2 h di gioco...all'ATP 500 di DOHA.. Agli ottavi troverà BAUTISTA AUGUT o EBDEN.. - WeAreTennisITA : Un recap dei tornei di Doha e Marsiglia, dove un grande Bautista Agut ha battuto Thiem al terzo set, oggi sfida Rub… -