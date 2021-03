Pfizer Catania. Apprezzamento della Ugl per l’intervento del sindaco Pogliese (Di martedì 16 marzo 2021) “Siamo ben felici che, a distanza di pochi giorni dal nostro accorato appello, perché la politica comunale e regionale accendesse i riflettori sulla necessità di garantire continuità e prospettiva allo stabilimento Pfizer di Catania, il sindaco Salvo Pogliese ha preso posizione inviando all’azienda americana una nota.” Lo dicono il segretario territoriale della Ugl Giovanni Musumeci, ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di martedì 16 marzo 2021) “Siamo ben felici che, a distanza di pochi giorni dal nostro accorato appello, perché la politica comunale e regionale accendesse i riflettori sulla necessità di garantire continuità e prospettiva allo stabilimentodi, ilSalvoha preso posizione inviando all’azienda americana una nota.” Lo dicono il segretario territorialeUgl Giovanni Musumeci, ... L'articolo UGL SICILIA.

