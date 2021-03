Napoli, maglia di Lozano all’asta: il ricavato sarà devoluto in beneficenza (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La maglia dell’attaccante messicano Hirving Lozano, indossata durante la trasferta a Roma contro la Lazio, sarà messa all’asta ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza. La SSC Napoli è lieta di annunciare che è on line l’ottava asta stagionale che assegnerà la: SSC Napoli maglia Gara Third 2020/2021 indossata da Hirving Lozano durante la gara Lazio-Napoli. Insieme all’oggetto sarà consegnato un certificato che ne attesta l’autenticità. Il ricavato dell’asta sarà destinato a “Io Non Ti Conosco” un’associazione culturale teatrale composta da dodici ragazzi tra i 16 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladell’attaccante messicano Hirving, indossata durante la trasferta a Roma contro la Lazio,messaed ilin. La SSCè lieta di annunciare che è on line l’ottava asta stagionale che assegnerà la: SSCGara Third 2020/2021 indossata da Hirvingdurante la gara Lazio-. Insieme all’oggettoconsegnato un certificato che ne attesta l’autenticità. Ildell’astadestinato a “Io Non Ti Conosco” un’associazione culturale teatrale composta da dodici ragazzi tra i 16 ...

