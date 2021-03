Mozambico, bambini di 11 anni decapitati dai ribelli: la denuncia di Save the Children (Di martedì 16 marzo 2021) In Mozambico, nella provincia di Cabo Delgado sono stati decapitati bambini anche di soli 11 anni. Lo denuncia Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, che ha recentemente parlato con alcune delle migliaia di famiglie di sfollati, che hanno riportato scene orribili di omicidi, dolore e perdita di persone care. Tra queste c’è Elsa, una madre di 28 anni, che ha raccontato la decapitazione del figlio maggiore, Filipe, di 12 anni, avvenuta vicino a dove si era nascosta con gli altri tre figli. Ha detto: “Quella notte il nostro villaggio è stato attaccato e le case sono state bruciate. Quando tutto è iniziato, ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021) In, nella provincia di Cabo Delgado sono statianche di soli 11. Lothe, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100lotta per salvare ia rischio e garantire loro un futuro, che ha recentemente parlato con alcune delle migliaia di famiglie di sfollati, che hanno riportato scene orribili di omicidi, dolore e perdita di persone care. Tra queste c’è Elsa, una madre di 28, che ha raccontato la decapitazione del figlio maggiore, Filipe, di 12, avvenuta vicino a dove si era nascosta con gli altri tre figli. Ha detto: “Quella notte il nostro villaggio è stato attaccato e le case sono state bruciate. Quando tutto è iniziato, ...

