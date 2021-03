Moby, Tirrenia e Toremar: viaggi più sicuri con care manager e zainetti sanificatori (Di martedì 16 marzo 2021) (Adnkronos) – Come si dice in Italia viaggio in totale sicurezza? Si dice Moby, Tirrenia e Toremar. Moby, Tirrenia e Toremar, le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori, sono anche e soprattutto sinonimo di sicurezza sanitaria totale a bordo, con misure antiCovid innovative che hanno funzionato molto bene la scorsa estate. Una formula, quindi, che non solo non lascia, ma addirittura raddoppia con una nuova importante iniziativa: il personale addetto alle pulizie sulle navi sarà dotato di un apposito zainetto atomizzatore elettrostatico che vaporizzerà un apposito prodotto sanificante disinfettante, approvato dal Ministero della Salute, per la sanificazione continua di cabine e ambienti comuni. Una tecnologia assolutamente innovativa che rafforza ulteriormente il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) (Adnkronos) – Come si dice in Italiao in totale sicurezza? Si dice, le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori, sono anche e soprattutto sinonimo di sicurezza sanitaria totale a bordo, con misure antiCovid innovative che hanno funzionato molto bene la scorsa estate. Una formula, quindi, che non solo non lascia, ma addirittura raddoppia con una nuova importante iniziativa: il personale addetto alle pulizie sulle navi sarà dotato di un apposito zainetto atomizzatore elettrostatico che vaporizzerà un apposito prodotto sanificante disinfettante, approvato dal Ministero della Salute, per la sanificazione continua di cabine e ambienti comuni. Una tecnologia assolutamente innovativa che rafforza ulteriormente il ...

