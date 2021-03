Massafra | uccide moglie e suocera dopo di che si suicida

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 16 marzo 2021) Si èto l’uomo che ieri aveva ucciso laCarolina Bruno, di 65 anni, e laAddolorata Carano, di 92 anni. L’uomo aveva colpito le due donne con un coltello e un attrezzo che usava per il lavoro, un potatore, ed era poi fuggito. Subito, aveva chiamato i carabinieri per confessare il fatto, comunicando loro anche che a breve si sarebbe tolto la vita. L’uomo si è allontanato sulla sua auto, ha staccato il telefono e ha fatto perdere le sue tracce. È così iniziata una battuta di ricerche in tutta la zona, nelle campagne adiacenti. Poi il ritrovamento del cadavere. Alcuni testimoni hanno rivelato che già durante la fuga l’uomo aveva compiuto gesti autolesionistici e che avevano tentato di fermarlo. Il gesto dell’uomo è avvenuto al culmine dell’ennesima lite famigliare. L'articolo ...