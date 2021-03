Mario Monti all'Oms, programma in 5 punti per la "nuova normalità post Covid" (Di martedì 16 marzo 2021) Serve un’agenda ambiziosa per la “normalità” post-Covid. Così, in un intervento sul Financial Times, l’ex premier Mario Monti lancia un programma in 5 punti stilato dalla Commissione paneuropea dell’Oms per la salute e lo sviluppo sostenibile, di cui è presidente. “È stata la vecchia normalità a creare le condizioni affinché il virus emergesse e si diffondesse in primo luogo. Sicuramente possiamo fare di meglio. Le generazioni future non ci perdoneranno se non riusciamo a imparare la lezione di questa pandemia”, afferma Monti. “Noi dell’Oms chiediamo un ripensamento fondamentale delle priorità politiche e della governance internazionale lungo cinque linee principali”. 1) “Creazione di un panel intergovernativo sulle minacce per la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Serve un’agenda ambiziosa per la “. Così, in un intervento sul Financial Times, l’ex premierlancia unin 5stilato dalla Commissione paneuropea dell’Oms per la salute e lo sviluppo sostenibile, di cui è presidente. “È stata la vecchiaa creare le condizioni affinché il virus emergesse e si diffondesse in primo luogo. Sicuramente possiamo fare di meglio. Le generazioni future non ci perdoneranno se non riusciamo a imparare la lezione di questa pandemia”, afferma. “Noi dell’Oms chiediamo un ripensamento fondamentale delle priorità politiche e della governance internazionale lungo cinque linee principali”. 1) “Creazione di un panel intergovernativo sulle minacce per la ...

Seicento focolai nelle scuole, contagi in crescita "Abbiamo scuole dove saranno accettati solo i disabili senza compagni - riassume Germano Monti del ... "Aspettiamo però indicazioni che garantiscano uniformità", ha sottolineato Mario Rusconi, dell'...

Monti, soluzione con Draghi grazie a Repubblica parlamentare - Ultima Ora Agenzia ANSA Mario Monti all'Oms, programma in 5 punti per la "nuova normalità post Covid" Su Ft il programma del professore, a capo della Commissione paneuropea dell'agenzia Onu per la salute e lo sviluppo sostenibile ...

Perché non mi piace il voto ai sedicenni A parte l’ex premier Mario Monti, sembrano tutti d’accordo con la proposta di Enrico Letta di far votare tutti e tutte già a partire da 16 anni. È favorevole persino Matteo Salvini, nonostante gli sia ...

