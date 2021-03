Manchester United, 80 milioni per Chiesa, ma per la Juve è incedibile (Di martedì 16 marzo 2021) Importante indiscrezione di mercato riportata in Spagna da Todofichajes.com, il Manchester United sarebbe sulle tracce di Federico Chiesa, esterno d’attacco della Juventus e della nazionale italiana. Il club inglese per strappare il giocatore ai bianconeri sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta tra i 75 e gli 80 milioni di euro. La proposta è di quelle L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Importante indiscrezione di mercato riportata in Spagna da Todofichajes.com, ilsarebbe sulle tracce di Federico, esterno d’attacco dellantus e della nazionale italiana. Il club inglese per strappare il giocatore ai bianconeri sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta tra i 75 e gli 80di euro. La proposta è di quelle L'articolo

Advertising

acmilan : Attention turns to Manchester United. Chin up, regroup, charge! ?? Si prepara #ACMMUFC: testa alta, uniti e carich… - UllalIBT : Manchester United have ‘clear advantage’ to sign Fiorentina's Nikola Milenkovic, according to Gazzetta dello Sport… - beinsports_FR : ?? #CDD ???? Manchester United : 2013-2021, bilan mercato ?? - FabioGatto10 : RT @la_rossonera: Per #Dalot la strada pare essere segnata, il terzino destro ??? non rientrerebbe nei piani del Manchester United che stare… - la_rossonera : Per #Dalot la strada pare essere segnata, il terzino destro ??? non rientrerebbe nei piani del Manchester United che… -