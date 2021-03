Mancato rosso a Ronaldo: Calvarese verso lo stop in Serie A (Di martedì 16 marzo 2021) Calvarese verso lo stop. L’arbitro paga il rosso Mancato a Ronaldo in Cagliari-Juve. L’AIA ora potrebbe fermarlo La direzione di gara di Calvarese in Cagliari-Juve ha fatto discutere soprattutto per la decisione del Mancato rosso a Ronaldo nell’azione dell’intervento su Cragno. Ora, come spiega il Corriere dello Sport, l’arbitro e Chiffi, addetto al Var, potrebbero essere fermati. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 I due potrebbero ricevere dall’AIA uno stop per alcune giornate dopo il cartellino rosso non assegnato al portoghese. Rizzoli, designatore, non avrebbe infatti apprezzato la decisione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021)lo. L’arbitro paga ilin Cagliari-Juve. L’AIA ora potrebbe fermarlo La direzione di gara diin Cagliari-Juve ha fatto discutere soprattutto per la decisione delnell’azione dell’intervento su Cragno. Ora, come spiega il Corriere dello Sport, l’arbitro e Chiffi, addetto al Var, potrebbero essere fermati. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 I due potrebbero ricevere dall’AIA unoper alcune giornate dopo il cartellinonon assegnato al portoghese. Rizzoli, designatore, non avrebbe infatti apprezzato la decisione. Leggi su Calcionews24.com

