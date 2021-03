Lombardia e Lazio sperano di diventare arancioni prima di Pasqua (Di martedì 16 marzo 2021) Con il nuovo decreto anti-covid il sistema a colori è stato confermato, ma dal 15 marzo al 6 aprile di fatto scompare la zona gialla. Tutte le Regioni che si troveranno, secondo i parametri e il monitoraggio della Cabina di regia, in area gialla saranno comunque inserite in fascia arancione. Misure speciali, poi, vengono adottate per le festività Pasquali, così come già fatto durante quelle natalizie. Da sabato 3 a lunedì 5 aprile (inclusi Pasqua e Pasquetta dunque), infatti, l’Italia sarà considerata tutta zona rossa. Sarà possibile, però, spostarsi una sola volta al giorno all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata. Il limite massimo, anche in questo caso, è di massimo due persone non conviventi, esclusi gli under 14. C’è però una data chiave che due regioni in particolare – Lazio e Lombardia ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021) Con il nuovo decreto anti-covid il sistema a colori è stato confermato, ma dal 15 marzo al 6 aprile di fatto scompare la zona gialla. Tutte le Regioni che si troveranno, secondo i parametri e il monitoraggio della Cabina di regia, in area gialla saranno comunque inserite in fascia arancione. Misure speciali, poi, vengono adottate per le festivitàli, così come già fatto durante quelle natalizie. Da sabato 3 a lunedì 5 aprile (inclusie Pasquetta dunque), infatti, l’Italia sarà considerata tutta zona rossa. Sarà possibile, però, spostarsi una sola volta al giorno all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata. Il limite massimo, anche in questo caso, è di massimo due persone non conviventi, esclusi gli under 14. C’è però una data chiave che due regioni in particolare –...

Advertising

Corriere : Lombardia e Lazio sperano di tornare in arancione prima del lockdown di Pasqua - Corriere : Lombardia e Lazio sperano di tornare in arancione prima del lockdown di Pasqua - Agenzia_Ansa : FLASH | Da lunedì 9 regioni in area rossa. Verifiche in corso sulla Basilicata. Passano in area rossa le Regioni E… - effe1312 : Si... per tornare rossi la settimana dopo. Lombardia e Lazio sperano di tornare in arancione prima del lockdown di… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: Un #lockdown 'mordi e fuggi' per #Lombardia, #Veneto e #Lazio? Le tre regioni sperano di tornare arancioni prima di #P… -