Libia, Haftar e tensioni interne complicano l’avvio di Dabaida (Di martedì 16 marzo 2021) Il Consiglio di presidenza libico e il nuovo governo hanno giurato lunedì 15 marzo rispettivamente a Tripoli e a Tobruk. Il presidente Mohammad Younes Menfi e gli altri due membri, Abdullah al Lafi e Musa al Kuni, hanno giurato nella capitale dando inizio al ruolo affidatogli dal Foro di dialogo libico – l’organismo che ha prodotto la votazione sulla nuova autorità esecutiva sotto egida Onu. Contemporaneamente, a Tobruk, davanti al Parlamento HoR, è toccato a Abdulhamid Dabaiba e i membri del suo governo. Il processo di stabilizzazione è ufficialmente partito, sebbene permangano elementi controversi. A cominciare per esempio da uno simbolico che riguarda la scelta del luogo dell’incontro del governo. Inizialmente era stato organizzato a Bengasi, poi spostato a Tobruk per ragioni di sicurezza, secondo fonti sentite da Formiche.net. Bengasi è infatti il centro di potere di Khalifa ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) Il Consiglio di presidenza libico e il nuovo governo hanno giurato lunedì 15 marzo rispettivamente a Tripoli e a Tobruk. Il presidente Mohammad Younes Menfi e gli altri due membri, Abdullah al Lafi e Musa al Kuni, hanno giurato nella capitale dando inizio al ruolo affidatogli dal Foro di dialogo libico – l’organismo che ha prodotto la votazione sulla nuova autorità esecutiva sotto egida Onu. Contemporaneamente, a Tobruk, davanti al Parlamento HoR, è toccato a Abdulhamid Dabaiba e i membri del suo governo. Il processo di stabilizzazione è ufficialmente partito, sebbene permangano elementi controversi. A cominciare per esempio da uno simbolico che riguarda la scelta del luogo dell’incontro del governo. Inizialmente era stato organizzato a Bengasi, poi spostato a Tobruk per ragioni di sicurezza, secondo fonti sentite da Formiche.net. Bengasi è infatti il centro di potere di Khalifa ...

ValerioMinnella : RT @mazzettam: Mercenari-bamnini siriani, portati in #Libia da #Erdogan per sostenere il governo, contro #Haftar - loremarinone : RT @AlexScipione: ???? #Libia: alcune cose non tornano nell'annuncio delle forze di #Haftar. Il sequestro di #Sabrata (4 tecnici ???? rapiti ne… - mazzettam : Mercenari-bamnini siriani, portati in #Libia da #Erdogan per sostenere il governo, contro #Haftar - babbuezzu : #Libia #Isis 2 Brigate di #Haftar irrompono in un nascondiglio dell'Isis a #Ubari arrestano due uomini e una donna… - algablu : RT @nancyporsia: Fonte Haftar: preso a #Ubari Abu Omar, considerato tra i comandanti #ISIS in #Libia. Omar avrebbe preso 4 mln da #Roma per… -