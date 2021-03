Le scadenze fiscali di marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Le scadenze fiscali a marzo 2021: quali sono le date da ricordare. Atteso anche il decreto Sostegno. Quello di marzo è un mese di fuoco per quanto riguarda le scadenze fiscali, ancora più antipatiche alla luce dell’emergenza coronavirus, che continua a schiacciare l’economia e a mettere in crisi imprenditori, ristoratori e commercianti. Le scadenze fiscali del mese di marzo Il primo giorno duro è quello del 16 marzo, con 89 adempimenti e versamenti. Bisogna mettere in regola il versamento della IVA relativa al mese di febbraio e quella annuale relativa al 2020. Inoltre si deve procedere con il pagamento della rata dei pagamenti sospesi del decreto Ristori. Andiamo con ordine. Entro il 16 ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021) Le2021: quali sono le date da ricordare. Atteso anche il decreto Sostegno. Quello diè un mese di fuoco per quanto riguarda le, ancora più antipatiche alla luce dell’emergenza coronavirus, che continua a schiacciare l’economia e a mettere in crisi imprenditori, ristoratori e commercianti. Ledel mese diIl primo giorno duro è quello del 16, con 89 adempimenti e versamenti. Bisogna mettere in regola il versamento della IVA relativa al mese di febbraio e quella annuale relativa al 2020. Inoltre si deve procedere con il pagamento della rata dei pagamenti sospesi del decreto Ristori. Andiamo con ordine. Entro il 16 ...

Advertising

news_mondo_h24 : Le scadenze fiscali di marzo - bizcommunityit : Scadenze fiscali, tax day il 16 marzo 2021: le chiusure per decreto non fermano le #tasse #scadenzefiscali - Alien1it : Senza lavoro, tutto bloccato, ma le TASSE si devono PAGARE. Oggi è il «tax day»: scadono 89 adempimenti contabili.… - Jammasrl : #ApparecchiIntrattenimento #Fisco #Primopiano COVID. Giochi sospesi ma non le scadenze fiscali: oggi è il giorno de… - infoiteconomia : Nuova proroga per la Certificazione Unica e il 730 Precompilato. Come cambiano le scadenze fiscali -