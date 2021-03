Juve Stabia domani di scena a Viterbo | i convocati di Padalino

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasqualeha reso nota la lista dei 20 calciatoriper il match Viterbese–, valevole per la 31a giornata del campionato di Lega Pro, in programma, mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 15 presso lo stadio Enrico Rocchi di. Portieri: Farroni, Lazzari. Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Garattoni, Mulè, Oliva, Rizzo. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Iannoni, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia. Attaccanti: Borrelli, Fantacci, Marotta, Ripa. Indisponibili: Cernigoi, Fioravanti, Gianfagna, Lia, Mastalli, Orlando, Russo, Troest. Squalificati: – L'articolo proviene da Anteprima24.it.

