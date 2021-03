Il lockdown ha aumentato la pubertà precoce (Di martedì 16 marzo 2021) Il lockdown ha stravolto le vite di tutti, ma sopratutto quella dei ragazzi e dei bambini. Dalla Dad (didattica a distanza) alla pubertà precoce. Da quando è iniziato il lockdown hanno continui sbalzi d’umore, un corpo che non riconoscono tanto. E’ cresciuto non solo in altezza. Dal nulla sono spuntati i peli pubici e quelli sotto le ascelle, il seno è esploso, è spuntata la barba, le dimensioni del pene e dei testicoli sono aumentate, la voce è più profonda. Sono arrivati anche il primo ciclo e la prima erezione a decretare l’inizio inesorabile della pubertà. Solo che per questi bambini non si tratta dello sbocciare di un’adolescenza come le altre, ma dell’inizio di una malattia che si chiama pubertà precoce. I casi di questo sviluppo sessuale prematuro sono più che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Ilha stravolto le vite di tutti, ma sopratutto quella dei ragazzi e dei bambini. Dalla Dad (didattica a distanza) alla. Da quando è iniziato ilhanno continui sbalzi d’umore, un corpo che non riconoscono tanto. E’ cresciuto non solo in altezza. Dal nulla sono spuntati i peli pubici e quelli sotto le ascelle, il seno è esploso, è spuntata la barba, le dimensioni del pene e dei testicoli sono aumentate, la voce è più profonda. Sono arrivati anche il primo ciclo e la prima erezione a decretare l’inizio inesorabile della. Solo che per questi bambini non si tratta dello sbocciare di un’adolescenza come le altre, ma dell’inizio di una malattia che si chiama. I casi di questo sviluppo sessuale prematuro sono più che ...

BoopLucy : RT @dantegiumanini: I blocchi hanno aumentato la fame e l’insicurezza alimentare come non succedeva da decenni,nonché la povertà infantile… - dantegiumanini : I blocchi hanno aumentato la fame e l’insicurezza alimentare come non succedeva da decenni,nonché la povertà infant… - DevisuCarlo84 : @iSam1190 @Sovra_Knight I suoi frutti???????? Quali esattamente? Il lockdown? Il 40% di tadso di mortalità aumentato in… - uggNp6MXLo8Zedo : RT @gzibordi: a quelli che chiedono: 'come mai si insiste con i lockdown e non si cura invece..' 'perchè Facebook e Twitter censurano.?' P… - LeonardoMacchi7 : La mozzarella italiana lo scorso 2020 ha aumentato le vendite in UK del 20 % -