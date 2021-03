Il 16% delle vittime Covid italiane aveva un tumore: “Vaccinare ora i pazienti oncologici” (Di martedì 16 marzo 2021) Il 16% delle vittime Covid italiane aveva un tumore. Tra le centomila persone uccise dal coronavirus SARS-CoV-2 in Italia, circa un sesto di esse (16mila) combatteva contro un tumore. Poiché i pazienti oncologici sono esposti a un rischio elevato di complicazioni e ospedalizzazione per la Covid-19, si raccomanda di dar loro priorità nella campagna vaccinale. Alla data odierna, lunedì 15 marzo, sulla base della mappa interattiva messa a punto dagli scienziati dell’Università Johns Hopkins il coronavirus SARS-CoV-2 ha contagiato (ufficialmente) circa 120 milioni di persone e ne ha uccise 2,6 milioni in tutto il mondo. Si tratta dei numeri legati ai sistemi di monitoraggio dei vari governi, tuttavia secondo gli esperti ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 16 marzo 2021) Il 16%un. Tra le centomila persone uccise dal coronavirus SARS-CoV-2 in Italia, circa un sesto di esse (16mila) combatteva contro un. Poiché isono esposti a un rischio elevato di complicazioni e ospedalizzazione per la-19, si raccomanda di dar loro priorità nella campagna vaccinale. Alla data odierna, lunedì 15 marzo, sulla base della mappa interattiva messa a punto dagli scienziati dell’Università Johns Hopkins il coronavirus SARS-CoV-2 ha contagiato (ufficialmente) circa 120 milioni di persone e ne ha uccise 2,6 milioni in tutto il mondo. Si tratta dei numeri legati ai sistemi di monitoraggio dei vari governi, tuttavia secondo gli esperti ...

Advertising

zaiapresidente : ?? Il 16 marzo 1978 la strage di via Fani, in cui fu rapito Aldo Moro. Ricordiamo una delle pagine più nere della n… - Internazionale : La popolazione birmana paga il prezzo delle divisioni del mondo attuale. Come accaduto ai siriani dieci anni fa con… - Agente_Lisa : #pernondimenticare Sono passati tanti anni, ma basta dire “via Fani” e tutti torniamo con la mente a quella strage,… - La7tv : #lariachetira @ClaudioDurigon (Lega): 'Giorgetti sta lavorando sulla ricerca delle aziende che possano essere attiv… - galiagol : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 16/3/1983 la #Juventus va in semifinale di #CoppaCampioni annientando l’#AstonVilla per 3-1 con una partita m… -