Covid: Meloni, 'su vaccini no minacce ma trasparenza' (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Sui vaccini "ci rendiamo conto della complessità nella quale si è lavorato, della velocità con la quale sono stati autorizzati i vaccini, le precauzioni sono fondamentali", ma "trovo che sia francamente scandaloso aver passato 48 ore in totale indeterminatezza, con notizie di cronaca che spaventano i cittadini e con neanche un esponente del governo italiano che si presentasse a chiarire, a offrire elementi". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una conferenza stampa. "Mi pare -ha aggiunto la leader di Fdi- che ci sia una timidezza che il governo non si può permettere, visto che siamo molto meno timidi a chiudere la gente dentro casa, allora magari cerchiamo di non essere così timidi anche quando vanno date delle risposte. Quindi chiediamo che il ministro competente venga ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Sui"ci rendiamo conto della complessità nella quale si è lavorato, della velocità con la quale sono stati autorizzati i, le precauzioni sono fondamentali", ma "trovo che sia francamente scandaloso aver passato 48 ore in totale indeterminatezza, con notizie di cronaca che spaventano i cittadini e con neanche un esponente del governo italiano che si presentasse a chiarire, a offrire elementi". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, durante una conferenza stampa. "Mi pare -ha aggiunto la leader di Fdi- che ci sia una timidezza che il governo non si può permettere, visto che siamo molto meno timidi a chiudere la gente dentro casa, allora magari cerchiamo di non essere così timidi anche quando vanno date delle risposte. Quindi chiediamo che il ministro competente venga ...

