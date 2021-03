Covid: Letta, 'invidio Salvini, sa tutto e parla su tutto come Ct della Nazionale' (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - Quello dell'efficacia del vaccino Sputnik "è un tema su cui mi fido di chi ha competenza scientifica e responsabilità politiche per decidere. Non è come sulla Nazionale di calcio". Lo ha detto Enrico Letta alla Stampa estera. "Il ragionamento di Salvini è tipico italiano, siamo tutti Ct della Nazionale, ognuno dice la sua. Non è così -ha spiegato il segretario del Pd-. La scienza deve essere messa al centro. Io non ho una idea su questo, non sono io a doverla avere, mi fido di chi ha competenza. Invido Salvini che ha una idea su tutto e dice la sua su tutto modello Ct della Nazionale di calcio. Una politica fatta così ha fatto molti danni". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - Quello dell'efficacia del vaccino Sputnik "è un tema su cui mi fido di chi ha competenza scientifica e responsabilità politiche per decidere. Non èsulladi calcio". Lo ha detto Enricoalla Stampa estera. "Il ragionamento diè tipico italiano, siamo tutti Ct, ognuno dice la sua. Non è così -ha spiegato il segretario del Pd-. La scienza deve essere messa al centro. Io non ho una idea su questo, non sono io a doverla avere, mi fido di chi ha competenza. Invidoche ha una idea sue dice la sua sumodello Ctdi calcio. Una politica fatta così ha fatto molti danni".

