Congedo parentale Covid 2021: destinatari e finalità (Di martedì 16 marzo 2021) Il Congedo parentale Covid o straordinario fa parte dell’insieme di interventi disposti dal nuovo decreto Covid, ossia il n. 30 del 12 marzo 2021, che ha introdotto ulteriori misure restrittive a partire da metà marzo. In effetti, il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso ha dato l’ok allo stanziamento di 290 milioni di euro per i congedi parentali Covid, alternativi allo smart-working o telelavoro. Secondo gli osservatori, detta novità avrebbe dovuto trovare spazio nel decreto Sostegni, ma è stata anticipata di alcuni giorni per far fronte alle mutate esigenze e alle nuove regole restrittive, vigenti in tutta la penisola, fino al 6 aprile. Vediamo di seguito chi sono i destinatari della misura e come funziona in concreto. Se ti interessa ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 16 marzo 2021) Ilo straordinario fa parte dell’insieme di interventi disposti dal nuovo decreto, ossia il n. 30 del 12 marzo, che ha introdotto ulteriori misure restrittive a partire da metà marzo. In effetti, il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso ha dato l’ok allo stanziamento di 290 milioni di euro per i congedi parentali, alternativi allo smart-working o telelavoro. Secondo gli osservatori, detta novità avrebbe dovuto trovare spazio nel decreto Sostegni, ma è stata anticipata di alcuni giorni per far fronte alle mutate esigenze e alle nuove regole restrittive, vigenti in tutta la penisola, fino al 6 aprile. Vediamo di seguito chi sono idella misura e come funziona in concreto. Se ti interessa ...

