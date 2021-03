Ciclismo, Andrea Collinelli: “Per vincere un’Olimpiade ci vuole anche un po’ di fortuna” (Di martedì 16 marzo 2021) Nuovo appuntamento con Bike2U, la trasmissione curata da Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicata al mondo del Ciclismo. Ospite in puntata, il campione olimpico dell’inseguimento su pista ad Atlanta ’96, Andrea Collinelli. “Per uno sportivo, le Olimpiadi sono il miglior modo per coronare una carriera – commenta Collinelli -, quando fai strada e pista, se conquisti un’Olimpiade vuol dire che hai raggiunto un livello molto alto. Nel 1992 avevo scelto di entrare nel Corpo Forestale; grazie anche ad una tranquillità anche economica che mi ha dato, ho potuto concentrarmi su questo grande obiettivo negli anni a venire, centrandolo in pieno. Tutti possono avere il sogno di vincere una competizione così importante, ma ci vuole ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Nuovo appuntamento con Bike2U, la trasmissione curata da Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicata al mondo del. Ospite in puntata, il campione olimpico dell’inseguimento su pista ad Atlanta ’96,. “Per uno sportivo, le Olimpiadi sono il miglior modo per coronare una carriera – commenta-, quando fai strada e pista, se conquistivuol dire che hai raggiunto un livello molto alto. Nel 1992 avevo scelto di entrare nel Corpo Forestale; graziead una tranquillitàeconomica che mi ha dato, ho potuto concentrarmi su questo grande obiettivo negli anni a venire, centrandolo in pieno. Tutti possono avere il sogno diuna competizione così importante, ma ci...

