Bonus babysitter 2021: ecco come funziona e a chi spetta (Di martedì 16 marzo 2021) Il DL n. 30 del 12 marzo 2021 ha introdotto nuovi aiuti per operatori sanitari ed altre categorie di lavoratori. Tra di essi c’è un Bonus babysitter fino a 100 euro settimanali per famiglie in difficoltà con figli sotto i 14 anni in dad a causa del coronavirus. Bonus babysitter, la categorie comprese nel nuovo provvedimento Il governo Draghi ha previsto nuove misure per il sostegno alla famiglie in difficoltà a causa del ritorno dei figli piccoli in dad. Per questo è stato previsto un budget di 282,8 milioni di euro per il 2021. Soldi che saranno destinati al congedo parentale e al Bonus babysitter. Questo ultimo è un provvedimento legiferato dal governo con DL n. 30 del 12 marzo 2021 che ha introdotto nuove misure urgenti per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Il DL n. 30 del 12 marzoha introdotto nuovi aiuti per operatori sanitari ed altre categorie di lavoratori. Tra di essi c’è unfino a 100 euro settimanali per famiglie in difficoltà con figli sotto i 14 anni in dad a causa del coronavirus., la categorie comprese nel nuovo provvedimento Il governo Draghi ha previsto nuove misure per il sostegno alla famiglie in difficoltà a causa del ritorno dei figli piccoli in dad. Per questo è stato previsto un budget di 282,8 milioni di euro per il. Soldi che saranno destinati al congedo parentale e al. Questo ultimo è un provvedimento legiferato dal governo con DL n. 30 del 12 marzoche ha introdotto nuove misure urgenti per ...

