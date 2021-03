Atletico Madrid | Joao Felix | “Buon rapporto con Simeone | supererò il momento”

Leggi su sportface

(Di martedì 16 marzo 2021)è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia di Chelsea-, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. “Sono felice qui. Non è uncosìo ma sono sicuro che lo“, il commento del classe ’99. Il portoghese infatti non sta vivendo undi forma, dopo il rientro dalle partite saltate per la positività al Covid: solo un gol in sette partite, e in generale prestazioni non brillanti. Ma l’ex Benfica ha sottolineato: “Il miocon il mister è moltoo. Cerca sempre di aiutarmi e noi siamo qui per aiutarci a vicenda. Mi manca la volontà? Non lo so, la verità è che il talento non arriva senza la volontà. Abbiamo tanti esempi di ...