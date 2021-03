AstraZeneca | Bassetti | «l’Ema doveva riunirsi prima Giovedì è tardi I cittadini devono sapere»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempi troppo lunghi per decidere la strategia sul vaccino. Non si può restare appesi nell’incertezza. Matteo Basetti, ancora un volta, esce dal coro unanime e attacca. “In questo momento ci vogliono tre cose. Laè rapidità. La riunione delin programmaè già. Sino riunire oggi e dire sì o no al vaccino”. Così il direttore della infettivologia del San Marino di Genova.devedi“La seconda è trasparenza e chiarezza sulle disposizioni definitive. Io auspico un sì al vaccino, ma gli entiesprimersi. Infine, se c’è qualcosa che non va e non ...