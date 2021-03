America’s Cup, James Spithill: “Per noi l’annullamento è un vantaggio. L’approccio non cambia” (Di martedì 16 marzo 2021) Luna Rossa dovrà vincere quattro regate consecutive per portare a casa l’America’s Cup 2021. Un’impresa titanica, soprattutto per la maggiore velocità dimostrata da Emirates Team New Zealand negli ultimi giorni. Se c’è uno specialista in rimonte, questi è James Spithill. L’australiano nel 2013 recuperò da uno svantaggio di 1-8 e vinse la Coppa America con gli americani di BMW Oracle proprio a scapito dei Kiwi, che dovettero incassare una delle pagine più nere della propria storia. Il timoniere di Luna Rossa ha voluto prima di tutto elogiare gli avversari in conferenza stampa: “Complimenti a Team New Zealand, perché è stata una regata molto divertente. Chiaramente avremmo voluto vincere, ma è stato comunque magnifico regatare contro i migliori del mondo e davanti a tutta questa gente“. Il due volte vincitore della Coppa ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Luna Rossa dovrà vincere quattro regate consecutive per portare a casa l’Cup 2021. Un’impresa titanica, soprattutto per la maggiore velocità dimostrata da Emirates Team New Zealand negli ultimi giorni. Se c’è uno specialista in rimonte, questi è. L’australiano nel 2013 recuperò da uno sdi 1-8 e vinse la Coppa America con gli americani di BMW Oracle proprio a scapito dei Kiwi, che dovettero incassare una delle pagine più nere della propria storia. Il timoniere di Luna Rossa ha voluto prima di tutto elogiare gli avversari in conferenza stampa: “Complimenti a Team New Zealand, perché è stata una regata molto divertente. Chiaramente avremmo voluto vincere, ma è stato comunque magnifico regatare contro i migliori del mondo e davanti a tutta questa gente“. Il due volte vincitore della Coppa ...

