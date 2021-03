Aldo Moro, Mattarella ricorda le vittime della strage di via Fani: “16 marzo 1978 data indelebile nella nostra coscienza” (Di martedì 16 marzo 2021) In occasione del 43esimo anniversario del rapimento di Aldo Moro a opera delle Brigate Rosse, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alle vittime dell’agguato. Una corona di fiori è stata deposta in via Fani, di fronte alla lapide che ricorda i caduti nell’attacco: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi. “Lo sprezzo per la vita delle persone, nel folle delirio brigatista, lo sgomento per un attacco che puntava a destabilizzare la vita democratica italiana– è il messaggio di Mattarella – rimangono una ferita e un monito per la storia della nostra comunità. Sono vite strappate agli affetti familiari da una violenza sanguinaria, sono lacerazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) In occasione del 43esimo anniversario del rapimento dia opera delle Brigate Rosse, il presidenteRepubblica Sergioha reso omaggio alledell’agguato. Una corona di fiori è stata deposta in via, di fronte alla lapide chei caduti nell’attacco: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi. “Lo sprezzo per la vita delle persone, nel folle delirio brigatista, lo sgomento per un attacco che puntava a destabilizzare la vita democratica italiana– è il messaggio di– rimangono una ferita e un monito per la storiacomunità. Sono vite strappate agli affetti familiari da una violenza sanguinaria, sono lacerazioni ...

