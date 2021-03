Vaccino AstraZeneca sospeso in via precauzionale (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea in attesa dei pronunciamenti dell’EMA il divieto di utilizzo del Vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione e’ stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tuttoe temporanea in attesa dei pronunciamenti dell’EMA il divieto di utilizzo delCovid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione e’ stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. L'articolo proviene da Forze Armate News.

