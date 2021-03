Uomini e Donne, Roberto Di Silvestri sbotta contro il programma: “Volevano farmi fuori!” (Di lunedì 15 marzo 2021) Roberto Di Silvestri smascherato a Uomini e Donne Venerdì pomeriggio su Canale 5 è andato in onda l’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. Una puntata piena zeppa di polemiche. Tutto è partito da alcune segnalazioni che sono arrivate in redazione sul conto di Roberto Di Silvestri, cavaliere del Trono over. Quest’ultimo, infatti, ha abbandonato lo studio dopo essere stato smascherato. In trasmissione è saltato fuori che l’uomo ha partecipato al datig show di Maria De Filippi non da single prendendo in giro tutti. Dopo la messa in onda della puntata registrata una decina di giorni prima, Di Silvestri si è sfogato aspramente sul suo profilo Instagram, affermando che quelle segnalazioni non sono reali aggiungendo anche di ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 15 marzo 2021)Dismascherato aVenerdì pomeriggio su Canale 5 è andato in onda l’ultimo appuntamento settimanale di. Una puntata piena zeppa di polemiche. Tutto è partito da alcune segnalazioni che sono arrivate in redazione sul conto diDi, cavaliere del Trono over. Quest’ultimo, infatti, ha abbandonato lo studio dopo essere stato smascherato. In trasmissione è saltato fuori che l’uomo ha partecipato al datig show di Maria De Filippi non da single prendendo in giro tutti. Dopo la messa in onda della puntata registrata una decina di giorni prima, Disi è sfogato aspramente sul suo profilo Instagram, affermando che quelle segnalazioni non sono reali aggiungendo anche di ...

