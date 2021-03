Un gambiano ospite di Don Biancalani aggredisce e rapina una donna. Il bottino trovato in chiesa (Di lunedì 15 marzo 2021) Un gambiano ospite del prete pro-migranti, don Biancalani, rapina una donna e nasconde la refurtiva in chiesa. Erano circa le tre di notte. La donna stava rientrando dal lavoro e l’extracomunitario ha cominciato a seguirla. A braccarla. A tallonarla, pedinandola per un lungo tratto con la scusa della richiesta di una sigaretta. Un inseguimento al cardiopalma, anche perché l’immigrato africano brandiva minacciosamente una bottiglia di vetro che aveva con sé. Un gambiano ospite di Don Biancalani aggredisce e rapina una donna Così, quando la donna ormai terrorizzata ha tentato la fuga mettendosi a correre, il gambiano ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Undel prete pro-migranti, donunae nasconde la refurtiva in. Erano circa le tre di notte. Lastava rientrando dal lavoro e l’extracomunitario ha cominciato a seguirla. A braccarla. A tallonarla, pedinandola per un lungo tratto con la scusa della richiesta di una sigaretta. Un inseguimento al cardiopalma, anche perché l’immigrato africano brandiva minacciosamente una bottiglia di vetro che aveva con sé. Undi DonunaCosì, quando laormai terrorizzata ha tentato la fuga mettendosi a correre, il...

