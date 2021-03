Ultime Notizie Roma del 15-03-2021 ore 18 | 10

(Di lunedì 15 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid apertura mezza Italia da oggi è in zona rossa il resto in arancione la Pasqua Si conferma blindata e nuove regole prevedono Tra l’altro fortemente i solo se necessario i negozi chiusi tranne farmacia alimenta sport da soli è vicino casa coprifuoco dalle 22 alle 5 didattica a distanza per 8 studenti su 10 intanto a Milano parte il super ha allestito dalla difesa che ogni giorno e 9 ore sono in grado di seguire 2000 vaccinazioni e ancora condanna arrivano per l’incendio di questa notte al portone dell’istituto superiore di sanità è un atto intimidatorio dice il presidente del CTS Locatelli decreto sostegno del Governo è quello di stralciare le cartelle del cosiddetto magazzino fino al 2015 con soldi a fino a 5000 lo ha detto il Sottosegretario al MEF Claudio durigon ...

chetempochefa : Stasera @RobertoBurioni tornerà a #CTCF da @fabfazio. Con il professore parleremo delle ultime notizie sul peggiora… - fanpage : Locatelli: 'C'è già una decrescita di contagi', e su #AstraZeneca spegne gli allarmismi - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. A fuoco il portone dell'Iss, Speranza: «Inaccettabile atto intimidatorio»…

La notte delle stelle 2021 si sdoppierà in due sedi distinte: oltre al solito Dolby Theater, la cerimonia per la consegna degli Oscar si svolgerà anche alla storica Union Station di Los Angeles.