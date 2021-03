Tommaso Zorzi annuncia la ‘strage’: il clamoroso gesto contro gli ex GF Vip (Di lunedì 15 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo più di 5 mesi insieme, si è conclusa il 1 marzo l’edizione più lunga della versione vip del reality show in onda su Canale 5. Una finale al cardiopalma, ricca di grandi emozioni e colpi di scena, che ha visto l’influencer battere al televoto finale Pierpaolo Pretelli. Nato in una ricca famiglia della “Milano bene”, alla quale confessa di essere gay a 18 anni, ha studiato Business Management a Londra si legge sul sito ufficiale della trasmissione. La celebrità è arrivata con la partecipazione al docureality ‘Riccanza’ per poi consolidarsi con altre apparizioni tv. Vera e propria social star, grazie ai suoi 830mila follower su Instagram, ha al suo attivo un libro e un canale YouTube seguitissimo, dove si racconta in modo autoironico. Di recente è riuscito a coronare il sogno di avere ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 marzo 2021)ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo più di 5 mesi insieme, si è conclusa il 1 marzo l’edizione più lunga della versione vip del reality show in onda su Canale 5. Una finale al cardiopalma, ricca di grandi emozioni e colpi di scena, che ha visto l’influencer battere al televoto finale Pierpaolo Pretelli. Nato in una ricca famiglia della “Milano bene”, alla quale confessa di essere gay a 18 anni, ha studiato Business Management a Londra si legge sul sito ufficiale della trasmissione. La celebrità è arrivata con la partecipazione al docureality ‘Riccanza’ per poi consolidarsi con altre apparizioni tv. Vera e propria social star, grazie ai suoi 830mila follower su Instagram, ha al suo attivo un libro e un canale YouTube seguitissimo, dove si racconta in modo autoironico. Di recente è riuscito a coronare il sogno di avere ...

Advertising

domenicalive : Alba Parietti CHOC! 'Tommaso Zorzi lo sento tutti i giorni!' L'amicizia che non ci aspettavamo! #DomenicaLive ?? - domenicalive : Francesco Oppini e l'amicizia con Tommaso Zorzi: 'L'amicizia vera è un amore' #DomenicaLive - IsolaDeiFamosi : Nome in codice: PAZZESKA MILANO Ruolo: OPINIONISTA UFFICIALE Benvenuto in squadra, Tommaso! ?? ??#Isola… - frances04526262 : Che da stasera la tv italiana riparta da TOMMASO ZORZI. Ti meriti questo e tanto altro. Proud of you. #tzvip - Federic11673178 : @tommaso_zorzi in bocca al lupo per stasera ???? #tzvip -