The Walking Dead 10x19, la recensione: il virus dell’umanità (Di lunedì 15 marzo 2021) La recensione del diciannovesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, incentrato su Gabriel e Aaron. Con la recensione di The Walking Dead 10x19 affrontiamo un episodio che sembra voler usufruire sul serio delle nuove opportunità narrative concesse dalla pandemia (evocata tramite qualche rimando infelice alle poche probabilità di tornare alla vita di prima): niente trama orizzontale, cast ridotto al minimo, ruoli centrali per due personaggi che raramente hanno la possibilità di essere protagonisti assoluti. Ebbene sì, in questo episodio appaiono solo Seth Gilliam (padre Gabriel) e Ross Marquand (Aaron), con la partecipazione di una singola guest star del calibro di Robert Patrick. È esattamente il tipo di racconto più intimo che era ipotizzabile ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 marzo 2021) Ladel diciannovesimo episodio della decima stagione di The, incentrato su Gabriel e Aaron. Con ladi Theaffrontiamo un episodio che sembra voler usufruire sul serio delle nuove opportunità narrative concesse dalla pandemia (evocata tramite qualche rimando infelice alle poche probabilità di tornare alla vita di prima): niente trama orizzontale, cast ridotto al minimo, ruoli centrali per due personaggi che raramente hanno la possibilità di essere protagonisti assoluti. Ebbene sì, in questo episodio appaiono solo Seth Gilliam (padre Gabriel) e Ross Marquand (Aaron), con la partecipazione di una singola guest star del calibro di Robert Patrick. È esattamente il tipo di racconto più intimo che era ipotizzabile ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Walking Dead 10x19, la recensione: il virus dell’umanità - TuttoAndroid : The Walking Dead: Survivors è il gioco strategico basato sulla serie TV - tulipsfav : Steven Yeun si deve prendere quell'Oscar per vendicarsi della fine tremenda che hanno fatto fare a Glenn in The Wal… - Spasmodica_ : Quanta strada da quando ammazzava zombie con una mazza da baseball in The walking dead ?? - lovegoodwind : RT @orbitnoir: Io innamorata di Steven Yeun dal 2015 quando ho visto The Walking Dead per la prima volta. Glenn?? -