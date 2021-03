The Investigation su Sky e Now Tv dal 15 marzo la miniserie sul giallo del sottomarino (Di lunedì 15 marzo 2021) The Investigation il giallo del sottomarino è una miniserie per Sky e Now Tv dal 15 marzo The Investigation è la miniserie d’autore prodotta da Miso Film (Fremantle), al debutto su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv da lunedì 15 marzo (con i primi episodi già disponibili per i clienti extra) anche nella classica modalità “live” alle 21:15. In sei episodi The Investigation ripercorre il giallo del sottomarino l’omicidio della giovane giornalista svedese Kim Wall nell’agosto del 2017 avvenuto in circostanze mai del tutto chiarite. La serie è stata creata e diretta da Tobias Lindholm, che l’ha realizzata grazie alla collaborazione di Jens Møller (l’investigatore capo) e dei genitori di Kim Wall, ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 15 marzo 2021) Theildelè unaper Sky e Now Tv dal 15Theè lad’autore prodotta da Miso Film (Fremantle), al debutto su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv da lunedì 15(con i primi episodi già disponibili per i clienti extra) anche nella classica modalità “live” alle 21:15. In sei episodi Theripercorre ildell’omicidio della giovane giornalista svedese Kim Wall nell’agosto del 2017 avvenuto in circostanze mai del tutto chiarite. La serie è stata creata e diretta da Tobias Lindholm, che l’ha realizzata grazie alla collaborazione di Jens Møller (l’investigatore capo) e dei genitori di Kim Wall, ...

The Investigation, il cast della serie tv. Ecco il cast e i personaggi del crime scandinavo 'The Investigation', che racconta le vicende relative al famigerato 'giallo del sottomarino,' cioè l'omicidio della giornalista svedese Kim Wall per mano dell'inventore e imprenditore danese Peter ...

The Investigation, il cast della serie tv. FOTO Sky Tg24 The Investigation, una nuova miniserie su Sky Atlantic e NOW TV Debutterà su Sky e NOW TV il 15 marzo, dalle 21.15, THE INVESTIGATION, una nuova miniserie in sei episodi basata su un fatto realmente ...

Il caso della giornalista uccisa dall’inventore del sottomarino Debutterà su Sky e Now Tv domani dalle 21.15, The Investigation, una nuova miniserie in sei episodi basata su questa incredibile vicenda vera, ricca di lati oscuri e finita tragicamente.

