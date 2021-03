Tessile e moda hanno perso 25 miliardi nel 2020 (Di lunedì 15 marzo 2021) Allarme di Confindustria moda: nel 2020 il fatturato del settore Tessile e moda italiano si è fermato a 72,5 miliardi di euro, cioè 25,5 miliardi in meno Nel 2020, secondo i dati forniti da Confindustria moda, il fatturato del settore Tessile e moda italiano si è fermato a 72,5 miliardi di euro, cioè 25,5 miliardi in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Allarme di Confindustria: nelil fatturato del settoreitaliano si è fermato a 72,5di euro, cioè 25,5in meno Nel, secondo i dati forniti da Confindustria, il fatturato del settoreitaliano si è fermato a 72,5di euro, cioè 25,5in… L'articolo Corriere Nazionale.

