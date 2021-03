Stefano D’Orazio non aveva la leucemia: retroscena sulla malattia del cantante (Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stefano D’Orazio non aveva la leucemia: a parlare è la vedova dell’ex cantante dei Pooh. Di che cosa soffriva il noto volto della musica? Stefano D’Orazio combatteva da tempo con una malattia che lo aveva fatto soffrire moltissimo ma che, per fortuna, era riuscito a gestire grazie ad una cura che i medici erano riusciti Leggi su youmovies (Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.nonla: a parlare è la vedova dell’exdei Pooh. Di che cosa soffriva il noto volto della musica?combatteva da tempo con unache lofatto soffrire moltissimo ma che, per fortuna, era riuscito a gestire grazie ad una cura che i medici erano riusciti

Advertising

matteosalvinimi : Sanremo dimentica il grande Stefano D'Orazio, colpevolmente e tristemente. Lo ricordiamo noi, con 'Uomini soli' e l… - matteosalvinimi : #Salvini: triste non si sia trovato un minuto a #Sanremo per ricordare il grande Stefano D'Orazio, recentemente sco… - Corriere : L’ira dei Pooh contro Amadeus: «Tagliato il tributo a Stefano D’Orazio, orrendo» - infoitcultura : Stefano D’Orazio, la vedova Tiziana Giardoni: “Amadeus e Fiorello si sono scusati” (video) - angiuoniluigi : RT @leggoit: Barbara D'Urso abbraccia in diretta Tiziana la vedova di Stefano d'Orazio, è bufera: «Allora pure noi» -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano D’Orazio La scomparsa di Stefano D'Orazio ( batterista dei Pooh) Canale7