Scommesse clandestine in Irpinia | scattano le denunce alla Procura della Repubblica

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di un’operazione sul territorioprovincia di Avellino, risultante da un’attività di intelligence e monitoraggio dell’Ufficio Antifrode e ControlliDirezione territoriale Campania e Calabria, i funzionari Adm del suddetto Ufficio e dell’Ufficio dei Monopoli, congiuntamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno effettuato accessi simultanei presso più punti di esercizio segnalati. Nel capoluogo sono stati posti i sigilli anche alle apparecchiature telematiche usate per effettuare le giocate su internet. Tali operazioni svolte in particolare con la collaborazione dei Carabinieri del Norm-Sezione Radiomobile eStazione di Avellino hanno condotto all’accertamento di attività dicon intermediazione mediante l’utilizzo di conti di gioco intestati a ...

Nell'ambito di un'operazione sul territorio della provincia di Avellino, risultante da un'attività di intelligence e monitoraggio dell'Ufficio Antifrode ...Avellino, scommesse clandestine: tre denunce e sigilli due agenzie del capoluogo finite del mirino. Il volume di giocate on-line non consentite in un periodo di quaranta giorni è stato di circa 15mila ...