Proroga Certificazione unica e Precompilata in arrivo: le nuove scadenze (Di lunedì 15 marzo 2021) In arrivo nel decreto Sostegni la Proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione unica e Precompilata A comunicarlo il Ministero dell’economia e delle finanze. Vengono quindi differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della “Certificazione unica” all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. La stessa Proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 15 marzo 2021) Innel decreto Sostegni ladei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna dellaA comrlo il Ministero dell’economia e delle finanze. Vengono quindi differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della “” all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. La stessaal 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della ...

