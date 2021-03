Pd | Letta si ‘insedia’ al Nazareno | presto confronto con gruppi | verifica sui vertici**

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Enrico, che oggi ha passato il pomeriggio alal suo esordio da segretario, nei prossimi giorni darà seguito a quanto detto ieri in assemblea quando, parlando deiparlamentari, ha chiesto che venga fatta “unachiara e netta” di quanto proposto nel suo intervento. E per questo il neo segretario dem avvierà un’interlocuzione con iparlamentari anche, a quanto apprende l’Adnkronos, per “unadelle figure apicali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

'Le parole del neo segretario, Enrico, rappresentano un impegno importante, cui il Parlamento deve dar seguito. Parliamo di ragazzi che da tempo risiedono qui, sono i compagni di classe dei ...Jovana Kuzman, rappresentante del Movimento Italiani senza cittadinanza, ha commentato le parole del neo - segretario del, che nel suo primo discorso ha ripreso il tema dello ius soli: "Lo ius soli va riportato al centro del dibattito e le parole di Enricosono molto importanti. Ma, per favore, non ...Nemmeno il tempo di festeggiare che Enrico Letta , neo segretario del Pd, viene attaccato dal leader della Lega Matteo Salvini . Questa mattina, 14 ...Jovana Kuzman: "Lo ius soli va riportato al centro del dibattito e le parole di Enrico Letta sono molto importanti. Ma, per favore, non restiamo aggrappati alle formule" ...