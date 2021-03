“Pagamento dal tuo conto” : nuova truffa con messaggio che proviene dalla tua stessa email (Di lunedì 15 marzo 2021) Una nuova truffa per email dal titolo “Pagamento dal tuo conto”, oggetto del messaggio che vi arriva sulla casella di posta dalla tua stessa email. Se non pagate la cifra richiesta in BITCOIN il finto virus trojan che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video. Questa la minaccia : “sono riuscito a registrare le tue scene di autoerotismo e ho montato alcuni video, che mostrano come ti masturbi e raggiungi l’orgasmo. Se hai qualche dubbio, mi bastano pochi clic del mouse per condividere tutti i video con i tuoi amici, colleghi e parenti. Non ho neanche problemi a renderli accessibili al pubblico”. Fate attenzione a non cadere nella truffa. La mail è da ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 15 marzo 2021) Unaperdal titolo “dal tuo”, oggetto delche vi arriva sulla casella di postatua. Se non pagate la cifra richiesta in BITCOIN il finto virus trojan che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video. Questa la minaccia : “sono riuscito a registrare le tue scene di autoerotismo e ho montato alcuni video, che mostrano come ti masturbi e raggiungi l’orgasmo. Se hai qualche dubbio, mi bastano pochi clic del mouse per condividere tutti i video con i tuoi amici, colleghi e parenti. Non ho neanche problemi a renderli accessibili al pubblico”. Fate attenzione a non cadere nella. La mail è da ...

