“Non ci posso credere”. E invece sì, è tutto vero. Ed è la stessa Laura Pausini a farlo sapere (Di lunedì 15 marzo 2021) Qualche giorno fa Laura Pausini ha trionfato ai Golden Globe con “Io Sì” da “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti è la migliore canzone originale del 2020. Il brano è il frutto della collaborazione di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi. “Grazie mille” ha detto Laura nel corso della diretta sulla Nbc. “Mai e poi mai avrei pensato di vincere ai Golden Globe Awards…che emozione pazzesca e che grandissimo onore! È veramente un privilegio essere la prima donna ad avere vinto con un brano tutto in italiano!”. Così Laura Pausini dopo la vittoria ai Golden Globe. “Dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere “visti” – aggiunge Laura – e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Qualche giorno faha trionfato ai Golden Globe con “Io Sì” da “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti è la migliore canzone originale del 2020. Il brano è il frutto della collaborazione di Diane Warren,e Niccolò Agliardi. “Grazie mille” ha dettonel corso della diretta sulla Nbc. “Mai e poi mai avrei pensato di vincere ai Golden Globe Awards…che emozione pazzesca e che grandissimo onore! È veramente un privilegio essere la prima donna ad avere vinto con un branoin italiano!”. Cosìdopo la vittoria ai Golden Globe. “Dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere “visti” – aggiunge– e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai ...

Advertising

RobertoBurioni : Vi capisco se deciderete di non vaccinarvi spaventati da decisioni inspiegabili, titoli terrorizzanti, menefreghism… - fattoquotidiano : 'HO UN TUMORE, IL COVID E NON POSSO CURARMI' - Se mi rompo una gamba posso andare a farmi curare al pronto soccorso… - AndreaBocelli : Gli scatti di #GiovanniGastel erano l'esito di uno sguardo profondo che non si fermava all’immagine. All’immaginazi… - mybluespirit_ : Sono troppo repressa aiuto non posso eccitarmi anche per i pali della luce - ENRICO27218318 : RT @c_valentina79: Non potete avere idea della rabbia e della frustrazione stamattina. In tanti rifiutano la prenotazione al vaccino. Pro… -