Lei non sa quanti likes ho io (Di lunedì 15 marzo 2021) La maggioranza ha sempre ragione? Nell'epoca social, dominata dai media televisivo e dalle piattaforme digitali, la ratio è soppiantata dalla doxa, l'opinione che non può aspirare al rango di un asserto scientifico, universale e necessario. Ma , come afferma Ibsen ne "Un nemico del popolo", se la maggioranza non ha ragione, ha la forza per farla diventare tale. Se la verità diventa una questione numerica e non conta più, o conta poco, l'autorevolezza della voce che la pronuncia, allora perché qualcosa sia reale basta che diventi – è il caso di dirlo -virale. A questo gioco soccorre la condivisione, il numero dei likes, le interazioni. Sempre vere? Sempre frutto della capacità di attirare o allontanare il consenso? Una delle armi per ingreggiare le masse, nell'era dei rapporti bidimensionali condotti su lap top, è la quantità che si fa qualità, ...

