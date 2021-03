Le contraddizioni tra il compagno Letta e noi… (Di martedì 16 marzo 2021) Ricordi di gioventù: quando i “compagni cinesi” criticavano, anche giustamente, l’autoritarismo burocratico dei comunisti sovietici e il loro comportamento un po’ “socialimperialista”, ma volevano distinguersi dalle critiche, per certi versi simili, del “revisionista” Togliatti con la sua inaccettabile “via italiana” al socialismo. Lunghissimi documenti sui punti che distinguevano una “linea” dall’altra, in un contesto in cui la supposta unità del mondo anticapitalista già veniva sfarinandosi, a dir poco. Dispute ideologiche che mi sono venute in mente forse perché il bisogno di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 16 marzo 2021) Ricordi di gioventù: quando i “compagni cinesi” criticavano, anche giustamente, l’autoritarismo burocratico dei comunisti sovietici e il loro comportamento un po’ “socialimperialista”, ma volevano distinguersi dalle critiche, per certi versi simili, del “revisionista” Togliatti con la sua inaccettabile “via italiana” al socialismo. Lunghissimi documenti sui punti che distinguevano una “linea” dall’altra, in un contesto in cui la supposta unità del mondo anticapitalista già veniva sfarinandosi, a dir poco. Dispute ideologiche che mi sono venute in mente forse perché il bisogno di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

