FdI dichiara guerra a Lega e FI Draghi peggio di Conte | pax finita

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 15 marzo 2021) Enough is enough. Finora Giorgia Meloni è rimasta tranquilla, senza affondare il colpo contro un governo, quello guidato da Mario, che non solo si sta muovendo sulla scia dell'esecutivo precedente, ilII, ma ha perfino aumentato le restrizioni. Ora basta. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, Fratelli d'Italia si prepara a scatenare una campagna durissima contro Segui su affaritaliani.it