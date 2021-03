Digital marketing per le strutture ricettive, Federalberghi Salerno promuove un corso online (Di lunedì 15 marzo 2021) “In un anno caratterizzato da molteplici difficoltà per chi è impegnato nel mondo dell’ospitalità e accoglienza, Confcommercio Campania con Federalberghi Salerno continua ad essere di supporto alle imprese del comparto turistico, attraverso molti modi, tra i quali la formazione continua, in cui crede fortemente”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Federalberghi Salerno nella quale si annuncia il corso online “Digital marketing Turistico per Hotel e strutture ricettive” realizzato in due appuntamenti in programma martedì 23 e 30 marzo, dalle 14 alle 18, su piattaforma Zoom. “Durante gli incontri – prosegue il comunicato -, verrà affrontato il tema del Digital marketing in ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) “In un anno caratterizzato da molteplici difficoltà per chi è impegnato nel mondo dell’ospitalità e accoglienza, Confcommercio Campania concontinua ad essere di supporto alle imprese del comparto turistico, attraverso molti modi, tra i quali la formazione continua, in cui crede fortemente”. E’ quanto si legge in una nota diffusa danella quale si annuncia ilTuristico per Hotel e” realizzato in due appuntamenti in programma martedì 23 e 30 marzo, dalle 14 alle 18, su piattaforma Zoom. “Durante gli incontri – prosegue il comunicato -, verrà affrontato il tema delin ...

