Dietrofront per AirPods 3: il lancio solo tra diversi mesi (Di lunedì 15 marzo 2021) Si era detto che le AirPods 3 potessero essere presentate il prossimo 23 marzo (che in effetti ci era sembranto troppo vicino), ma le indiscrezioni trapelate in ultimo riferiscono che le nuove cuffie true wireless dell'azienda di Cupertino non saranno pronte prima del terzo trimestre, per arrivare sul mercato per la fine dell'anno. Come riportato da 'macrumors.com', a parlare è stato il noto analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale sarà estremamente difficile veder debuttare le prossime AirPods 3 nelle settimane che verranno. Le cuffie true wireless della società californiana restano un prodotto altamente appetibile, sebbene il divario rispetto alla concorrenza si stia progressivamente assottigliando per l'esperienza utente offerta, da alcuni preferita, e soprattutto per i prezzi, decisamente più contenuti. L'analista ha anche affermato che se Apple ...

