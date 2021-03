Claudio Gioè | tra le ex fidanzate una collega giovanissima | non lo direste mai

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 15 marzo 2021) Questa sera, lunedì 15 marzo 2021, andrà in onda la prima puntata della fiction “Màkari”, ambientata in Sicilia, dedicata alle vicende di Saverio Lamanna, scrittore per vocazione e detective per caso, interpretato da. L’attore, restio a parlare del suo privato, nel corso dell’intervista concessa ad “Oggi è un altro giorno”, da Serena Bortone, non ha voluto sbilanciarsi. I bene informati però sanno che in passato ha avuto una fidanzata bellissima molto nota… leggi anche l’articolo —>gran paura sul set di “Vite in fuga”: «Eravamo immersi nel lago di Anterselva…», salito alla ribalta per il ruolo del vicequestore Ivan Di Meo, in “Squadra Antimafia- Palermo Oggi”, torna in prima serata su Raiuno con la fiction “Màkari”, girata tra San Vito lo ...